Бензема оформил второй по быстроте дубль в истории Евро

Нападающий сборной Франции Карим Бензема в матче со Швейцарией оформил второй по быстроте дубль в истории чемпионатов Европы.

Бензема понадобилось 103 секунды, чтобы сделать дубль. Быстрее, чем он, два гола в матче Евро забивал лишь нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон, в 2004 году дважды забивший в ворота сборной Болгарии за 71 секунду.

Сегодня, 28 июня, сборная Франции встречается с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Швейцария. Бензема забил первый гол французов на 57-й минуте. На 59-й минуте автором гола вновь стал Бензема.

Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.