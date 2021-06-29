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Гранит Джака признан лучшим футболистом матча Франция — Швейцария на Евро-2020

Гранит Джака признан лучшим футболистом матча Франция — Швейцария на Евро-2020
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Полузащитник национальной команды Швейцарии Гранит Джака признан лучшим футболистом матча 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года со сборной Франции, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Джака отметился результативной передачей на 90-й минуте матча, после которой швейцарцы сравняли счёт и перевели игру в дополнительное время.

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — 19:00 мск.

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