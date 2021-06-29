Дидье Дешам прокомментировал вылет сборной Франции в 1/8 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы по футболу 2020 года. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев.

«Мы сделали всё, что нам было нужно, чтобы повести со счётом 3:1, а затем мы показали слабость, что для нас непривычно. Проигрывать по пенальти всегда жестоко для команды. Килиан Мбаппе невероятно грустен, как и все игроки, но никто не может расстраиваться из-за него, поскольку он взял на себя ответственность за пятый пенальти», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — 19:00 мск.