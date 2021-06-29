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Пеле обратился к Мбаппе после незабитого пенальти в матче Франция — Швейцария на Евро-2020

Пеле обратился к Мбаппе после незабитого пенальти в матче Франция — Швейцария на Евро-2020
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Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к нападающему национальной команды Франции Килиану Мбаппе после нереализованного пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии.

«Держи голову, Килиан! Завтра первый день нового путешествия», — написал Пеле в своём «твиттере».

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев. За сборную Франции пенальти не реализовал Килиан Мбаппе.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — 19:00 мск.

Расписание матчей Евро-2020
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