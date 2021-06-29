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Харис Сеферович: в матче с Францией я показал, как реализовывать моменты в штрафной

Харис Сеферович: в матче с Францией я показал, как реализовывать моменты в штрафной
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Нападающий сборной Швейцарии Харис Сеферович отреагировал на выход команды в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев. В этой встрече Сеферович оформил дубль.

«Иногда я не забиваю, но сегодня я показал, как реализовывать моменты в штрафной. Это самый прекрасный вечер в моей карьере», — приводит слова Сеферовича официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — 19:00 мск.

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