Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную Аргентины

Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную Аргентины
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную.

Месси вышел в стартовом составе заключительного тура группового этапа Кубка Америки с Боливией. Эта игра стала для него 148-й в карьере за сборную Аргентины. Месси побил рекорд Хавьера Маскерано, на счету которого 147 матчей.

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт в матче 3:0 в пользу сборной Аргентины. Дублем отличился Месси и ещё один гол в свой актив записал Алехандро Гомес.

Напомним, турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

Новость по теме
«Барселона» объявит о продлении контракта с Месси на следующей неделе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021