Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную Аргентины

Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную.

Месси вышел в стартовом составе заключительного тура группового этапа Кубка Америки с Боливией. Эта игра стала для него 148-й в карьере за сборную Аргентины. Месси побил рекорд Хавьера Маскерано, на счету которого 147 матчей.

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт в матче 3:0 в пользу сборной Аргентины. Дублем отличился Месси и ещё один гол в свой актив записал Алехандро Гомес.

Напомним, турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.