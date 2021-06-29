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Владимир Петкович прокомментировал победу сборной Швейцарии в матче с Францией

Владимир Петкович прокомментировал победу сборной Швейцарии в матче с Францией
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал выход команды в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Я очень горжусь этим достижением. Теперь празднуем, даже если у нас мало времени. Я убеждён, что мы можем повторить это. Мы реагировали на каждую критику, на каждую неудачу. А теперь попробуем забыть об этом. С завтрашнего дня мы сконцентрируемся на четвертьфинале», — приводит слова Петковича Blick.

Матч 1/8 финала между Францией и Швейцарией проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, преодолевшей на своём пути Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — 19:00 мск.

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