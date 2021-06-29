Себастьян Кель станет новым спортивным директором «Боруссии» Д
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Михаэль Цорк, долгое время занимающий пост спортивного директора дортмундской «Боруссии», оставит свою должность летом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Стороны не станут продлевать действующее соглашение. Вакантную должность займет бывший капитан «Боруссии» и сборной Германии Себастьян Кель.
С 2018 года, бывший футболист «шмелей» возглавляет один из спортивных департаментов дортмундского клуба.
58-летний Михаэль Цорк в течение последних 23 лет занимает должность спортивного директора клуба. В период его работы дортмундцы трижды становились обладателями титула чемпиона Германии и дважды выигрывали Кубок страны.
В завершившемся сезоне чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» с 64 очками заняла третье место.
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