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Стали известны все пары плей-офф Кубка Америки

Стали известны все пары плей-офф Кубка Америки
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Определились все страны-участницы плей-офф Кубка Америки – 2021.

В четвертьфинале турнира сборная Бразилии встретится с командой Чили, Перу сыграет с Парагваем – обе встречи пройдут 3 июля. Сборная Уругвая встретится с Колумбией, а Аргентина проведёт встречу с Эквадором – оба матча пройдут 4 июля.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Кубка Америки национальная команда Боливии встречалась с Аргентиной. Матч состоялся в Куябе на стадионе «Арена Пантанал» и завершился разгромной победой аргентинцев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и ещё по одному голу в свой актив записали Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. Также в этой встрече Месси отметился результативной передачей. Единственный гол за сборную Боливии забил Эрвин Сааведра.

В параллельном матче сборная Уругвая обыграла Парагвай со счётом 1:0.

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