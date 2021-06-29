Сенсационный вылет Франции и победа Испании над Хорватией на Евро. Главное к утру

Сборная Франции сенсационно в серии пенальти уступила команде Швейцарии, испанцы в овертайме обыграли хорватов в 1/8 Евро-2020, а Рублёв и Хачанов вышли во второй тур Уимблдона – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Франция сенсационно вылетела с Евро-2020, проиграв Швейцарии в серии пенальти.

2. Сборная Испании обыграла Хорватию в овертайме и вышла в 1/4 финала Евро.

3. Рублёв вышел во второй круг Уимблдона, обыграв Дельбониса.

4. Хачанов одолел Макдональда на старте Уимблдона.

5. «Тампа» обыграла «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли, у Кучерова 2+1.

6. Кучеров – третий игрок в истории НХЛ, набравший 30+ очков в двух плей-офф подряд.

7. Василевский превзошёл результат Хабибулина по числу побед в матчах финалов Кубка Стэнли.

8. Митрюшкин подписал контракт с дрезденским «Динамо».

9. Светлана Кузнецова проиграла в стартовом матче Уимблдона.

10. Шлеменко выступил с заявлением о Моргенштерне.