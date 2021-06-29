Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евро-2020, Швеция — Украина: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн, время начала матча

Швеция — Украина: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 22:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 июня, сборная Швеции встретится с национальной командой Украины. Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале чемпионата Европы с победителем пары Англия — Германия.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
Турнирная таблица Евро-2020
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021