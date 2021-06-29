Видео в рамках челленджа «Чемпионата» в Tiktok собрали больше 10 млн просмотров
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С 12 июня «Чемпионат» проводит челлендж прогнозов на Евро-2020. В рамках челленджа пользователи Tiktok записывают короткие креативные видео, в которых рассказывают, кто выиграет турнир, или кто станет лучшим бомбардиром, или какая сборная пропустит меньше всего мячей. Все ролики отмечены хэштегом #прогнознаeuro2020.
Редакция «Чемпионата» записала несколько тиктоков для запуска челленджа. Герои роликов звонят в UEFA с трибун, показывают футбольные трюки, читают рэп и даже сравнивают сборные с фруктами.
Видео с хэштегом #прогнознаeuro2020 посмотрели уже более 10 миллионов пользователей приложения. Челлендж продлится до 6 июля. Авторы лучших роликов получат призы от «Чемпионата».
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