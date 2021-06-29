Натхо: в России сейчас нет игроков, которые хотя бы примерно достигли уровня Головина

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо оценил талант Александра Головина.

«Головин в ЦСКА стал лучше? Сто процентов! В ЦСКА сейчас нет ребят, которые хотя бы примерно достигали уровня Саши. Он был лучшим, это человек с огромнейшим потенциалом. Меня в нём подкупали невероятный талант и работоспособность. Саша еще будет расти в ближайшие годы. Даже во всем российском футболе нет никого близко похожего на него по уровню.

Первый сезон в «Монако» был сложным для него. Но под конец он раскрылся, становясь с каждым матчем все лучше и лучше. Думаю, еще год-два ему стоит провести в «Монако». А вот через пару сезонов — двигаться в клуб побольше», — приводит слова Натхо Sport24.

Напомним, Натхо выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год, а до этого представлял «Рубин» (2010–2013). С казанским клубом израильтянин выиграл Кубок и Суперкубок России (2012), а с москвичами — чемпионат (2016).