Сергей Семак высказался о выступлении сборной России на Евро-2020

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении сборной России на чемпионате Европы – 2020.

«На Евро пытаемся смотреть всё, что можно, в том числе вживую, хотя не всегда удается. В целом это праздник. Есть свои особенности проведения финальной стадии в связи со сложным годом, разными другими причинами; вспышками коронавируса, хотя, слава Богу, они носят единичный характер, и целые группы футболистов у команд не выпадали. Что касается интересных нюансов, то выделить сложно — каждый тренер строит игру своей команды, исходя из возможностей футболистов, которые есть у него в наличии. Поэтому видим и оборонительный, и агрессивный атакующий футбол. Команды абсолютно разные. Кто-то радует своей игрой и смелостью в действиях, кто-то из фаворитов действует достаточно аккуратно. Всё решает результат. Игра забывается, а результат остается.

Разочаровала ли наша сборная? До финальной части Евро-2020 многие могли предположить, что с бельгийцами будет сложно, они объективно сильнее. Финляндию нужно было обыгрывать — так и произошло. Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке было сложно рассчитывать на положительный результат. Дальше включилась разница: кто-то с тремя очками вышел, но нам, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти в следующий этап», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».