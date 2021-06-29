Семак: «Зенит» пригласил на сборы молодых талантливых игроков. Для ребят это шанс

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о приглашении молодых игроков на межсезонные сборы основной команды сине-бело-голубых.
«Пригласили молодых талантливых футболистов, чтобы посмотреть на них в этих условиях, и чтобы увеличить количество игроков, которые есть в распоряжении. Для ребят это хороший шанс проявить себя.
Мы просматриваем молодых и перспективных игроков, которые есть в структуре «Зенита». Для этих сборов отталкивались от позиций, на которых они выступают, и наличии игроков на этих позициях у нас. Посмотрим, потом примем совместное решение, как лучше развивать ребят, которые к нам пришли из ЮФЛ. Нужно посмотреть и разобраться, какой выбрать путь для дальнейшего развития. Ребята талантливые», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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