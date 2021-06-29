Сёмин: матч России и Украины – замечательная идея. Это обязательно нужно сделать

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин оценил идею организации товарищеского матча сборных России и Украины.

«Сильнее ли сборная Украины, чем сборная России? Не хочу сравнивать. Мы сможем сделать это тогда, когда они сойдутся на футбольном поле. Пока можно говорить только о том, что Украина при стечении определённых обстоятельств с тремя очками вышла из группы, а Россия с таким же количеством баллов — нет. С другой стороны, в спорте всегда всё определяют результат и итоговое место. У соседей результат есть. А победа над Швецией станет достаточно серьёзным достижением. Они оказались более подготовленными к чемпионату физически.

Как отношусь к идее проведения товарищеского матча России и Украины? Замечательно. Если организовать подобную встречу реально, это обязательно нужно сделать. Я знаю одно: футболисты обеих команд с удовольствием примут в ней участие. Но лучше, если бы это была официальная игра. Не уверен, что товарищескую реально провести», — приводит слова Сёмина RT.