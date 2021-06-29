Сёмин: у сборной Украины нет оснований возвращаться к кандидатуре Ракицкого

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался на тему исключения Ярослава Ракицкого из сборной Украины после перехода в «Зенит».
«Является ли защитная линия слабым местом Украины? Она просто очень молодая. Наверное, в этом кроется корень проблемы. Всё-таки определённые ошибки защитники допускали. Шевченко это учтёт.
Помог бы Украине Ракицкий? Сложно говорить в сослагательном наклонении. В руководстве украинского футбола на каком-то этапе решили его не привлекать. Но они идут своим путём, и всё получается. В стране много молодых ребят. Я не вижу оснований возвращаться к кандидатуре Ракицкого. Команда и без него играет хорошо. Зато все три матча группового этапа Евро-2020 провёл 18-летний центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный, который был в составе той самой золотой молодёжной сборной. И зачем менять его на 31-летнего?» — приводит слова Сёмина RT.
- 29 июня 2021
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