Вячеслав Малафеев высказался о результатах матчей 1/8 финала Евро-2020

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался по поводу результатов матчей на стадии 1/8 финала чемпионата Европы – 2020.

«Первые сенсации Евро-2020. Плей-офф только начался, а нас уже ждал мини-сюрприз — Дания обыграла Уэльс. При том что датчане вышли на поле без трёх своих лидеров.

Отсутствие ключевых игроков сказалось в начале игры: валлийцы неплохо давили. Но надо отдать должное Касперу Юлманну. Тренер быстро перестроился и на протяжении всего матча сменил три тактические схемы. Результат такой гибкости не заставил себя ждать — разгромная победа 4:0.

На следующий день нас ждала новая сенсация — победа Чехии над Нидерландами. У чехов изначально была грамотно выстроена оборона, они играли дисциплинированно и неплохо атаковали. Голландцы выглядели скромнее. А когда остались в меньшинстве, игра совсем разладилась. Победа Чехии стала неожиданностью для чемпионата в целом, но не сюрпризом именно этого матча.

Вчерашний день заставил испытать весь спектр эмоций и без преувеличения стал главной сенсацией 1/8 чемпионата.

Могли бы вы представить, что сборная Швейцарии, которая с таким трудом вышла из группы с 3-го места, обыграет действующего чемпиона мира? Ничья в основное время была по делу. Швейцарцы показали характер и волю к победе. Евро покинул ещё один фаворит турнира. Теперь ждём в Петербурге сборные Швейцарии и Испании.

А пока констатируем факт: три из четырёх полуфиналистов чемпионата пятилетней давности уже вылетели. Осталась только Германия, но ей уже сегодня играть с англичанами, поэтому команде Лёва будет непросто.

Именно за это мы и любим футбол: он доказывает, что чудеса возможны и всегда есть шанс на победу. Что нас ждёт сегодня? Способны нынешние андердоги повторить фокус Дании-1992 и Греции-2004?» — написал Малафеев в своём «инстаграме».