Тедеско – главный кандидат на пост наставника итальянской «Специи»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско близок к назначению на пост наставника итальянской «Специи». Кандидатура Тедеско является приоритетным вариантом для руководства клуба из Серии А, информирует Il Secolo XIX.

Ранее первым приоритетом для боссов «Специи» был Марко Джампаоло, но он отказался от предложения клуба. Таким образом, Тедеско возглавил шорт-лист кандидатов на пост тренера «Специи».

Помимо Тедеско «Специя» также рассматривает кандидатуры Франческо Фариоли, который ещё не имеет необходимой тренерской лицензии, и Роберто Вентурато, который возглавляет «Читтаделлу» из Серии B.

Ранее сообщалось, что интерес к Тедеско проявляют «Наполи», «Сампдория», «Фиорентина», «Марсель» и франкфуртский «Айнтрахт».