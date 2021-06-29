Юрий Сёмин оценил шансы сборной Украины в матче 1/8 финала Евро со Швецией

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин оценил шансы сборной Украины на выход в четвертьфинал чемпионата Европы – 2020.

«Выступление команды оказалось не самым стабильным. Матч с Нидерландами получился очень и очень хорошим, но очков набрать не удалось. К сожалению, в футболе не всегда классная игра приносит победу. Встречи с Северной Македонией и Австрией, напротив, вышли средними. Но главное — украинцы выполнили задачу и вышли в плей-офф.

Шансы в матче со Швецией? Важно, что у подопечных Шевченко была целая неделя на подготовку. Думаю, за это время они успеют набрать форму. В команде собраны молодые, достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере, есть потенциал для дальнейшего развития. Сам Шевченко хорошо владеет ситуацией. К тому же, будучи футболистом, он сам получил немалый опыт выступления на крупных турнирах. Времени-то с тех пор прошло немного. Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У них есть все шансы пройти Швецию», — приводит слова Сёмина RT.