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Старридж призвал не шутить над Мбаппе после незабитого пенальти и вылета Франции с Евро

Старридж призвал не шутить над Мбаппе после незабитого пенальти и вылета Франции с Евро
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Бывший нападающий сборной Англии Дэниел Старридж поддержал форварда Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в котором французы встретились со Швейцарией.

Действующие чемпионы мира в концовке основного времени упустили преимущество в два мяча и не сумели дожать соперника в дополнительное время. В серии пенальти обе команды били безошибочно, однако Мбаппе не сумел реализовать решающий, пятый удар.

«Всем нужно перестать шутить и выразить немного любви и поддержки молодому таланту. Этот парень играет на мировом уровне в 22 года! Он будет становиться только лучше и вынесет урок из сегодняшнего матча. С нетерпением жду, что ты вернёшься и в следующем сезоне выступишь ещё лучше. Не унывай, бро», — написал Старридж в своём «твиттере».

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