Президент Украины записал видео в поддержку сборной страны перед 1/8 финала Евро

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём «инстаграме» видеообращение к сборной страны по футболу в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Швеции.
«Привет, моя любимая сборная Украины по футболу. Я – Владимир Зеленский, президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут. Поверь мне, я буду вместе с тобой петь гимн Украины. Я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно из-за каждой подножки. И я буду радоваться каждому забитому голу. Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как и каждый украинец, как каждый гражданин. Поэтому знай: вас на поле будет не 11, нас на поле будет 40 миллионов», — сказал Зеленский.
Матч Швеция — Украина пройдёт сегодня, 29 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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