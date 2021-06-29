Яя Туре рассказал, зачем пришёл работать в «Ахмат»

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре объяснил решение войти в тренерский штаб грозненского «Ахмата».



«Всё проходит великолепно, сразу начали работу с Андреем Талалаевым. С нетерпением жду дальнейшей работы, получаю удовольствие. Когда я ещё находился на Украине, у меня были определённые контакты с Андреем. Это очень интересная фигура в спорте и российском тренерском мире. Были с Талалаевым на связи, общались. Мне очень понравились его страсть и желание развития футбола. Тренеры не всегда предпочитают брать в свой штаб людей с большим именем. Этот шаг замечателен для меня. Получаю удовольствие от работы с Андреем. Думаю, открою для себя много интересного и буду развиваться как тренер. Андрей — уважаемая фигура в спорте, человек, который имеет за спиной большой опыт.



Смотрю на свой приход в клуб как на процесс адаптации, процесс изучения чего-то нового. Не собираюсь занимать чью-то должность или ещё что-то. Тренерский штаб делает отличную работу. Для меня важен процесс обучения, чтобы понемногу становиться хорошим тренером, руководителем. Я развиваюсь, для меня это самое важное», — передаёт слова Туре корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.

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