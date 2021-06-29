Яя Туре: жду встречи с Кадыровым. Всю зарплату буду отдавать в фонд «Дети Чечни»
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Тренер «Ахмата» Яя Туре рассказал о знакомстве с руководством грозненского клуба, а также заявил, что будет жертвовать свою зарплату.
«Пару дней назад я встречался с генеральным директором клуба. С нетерпением жду встречи с президентом, который оказал большую честь, пригласив меня в клуб. Также жду встречи с главой Чеченской Республики — Рамзаном Кадыровым.
Буду отдавать всю зарплату в фонд «Дети Чечни». Я жду своего приезда в республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далёкие места. Мне как мусульманину это очень важно, на этот раз пятничную молитву я пропускать не буду», — передаёт слова Туре корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
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