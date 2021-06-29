«Всё ещё впереди, игра только началась». «Спартак» — о судебных спорах с Газизовым

Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в споре с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, прокомментировала итоги нового судебного заседания.

«Пожалуйста, разделите нас. Всё путают, складывают в одну тарелку: Федун, «Спартак» и «Капитальные активы»… «Активы» — это отдельное юридическое лицо со своим генеральным директором — не Федун несёт за него корпоративную ответственность, предусмотренную за неуплату налогов, выплату зарплат и причинение ущерба обществу. Точно так же, как и у нас директор несёт за это ответственность, совершая выплаты по такому соглашению, которое, очевидно, несёт ущерб для общества и, как следствие, совершает определённые действия. Он не хочет их совершать, поэтому мы отдаём это на откуп судьям.

«Спартак» считает, что Газизов, не являясь гендиректором и списав денежные средства, нанёс обществу ущерб — совершил преждевременную выплату и списал абсолютно всё. Если бы на счету было 300 — списали бы все 300.

Мы подали встречный иск в Уфе, но нам было отказано. Мы подали повторно, сменив несколько требований, но нам снова было отказано. Ждём апелляцию по данному поводу. В случае, если Уфа будет настолько предвзята, чего мы, конечно же, от апелляционной инстанции не ожидаем… Если вдруг что-то будет не так, мы можем подать отдельный иск. У нас срок — три года, всё ещё впереди, как это было в матче Франция — Швейцария. Игра только началась. Мы пока на разминке. Очень надеемся, что чемпион в лице Газизова из этого чемпионата выпадет», — передаёт слова Завьяловой корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.