Талалаев: Туре — давняя мечта нашего штаба. Мы показываем, что футбол в Чечне развивается

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался по поводу назначения на должность своего ассистента экс-футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.

«Яя Туре — давняя мечта нашего тренерского штаба. Первый разговор вели с его представителем, когда он только закончил карьеру. Но тогда это было слишком опасно — понимали, что возьмём тренера, но потом всё время будем искать для него возможность выйти на поле. Отказались от этого в «Тамбове», а потом в «Химках». Для чего использовать людей такого уровня? Во-первых, для клубов, которые ставят серьёзные задачи, но пока ещё не выходили на самый высокий уровень. Это эфемерное состояние «выиграть что-то серьёзное» может быть на словах, а люди, которые прошли через это и поднимали над головой кубки, могут привнести понимание — как это достигается.

Мы не скрываем, что нашему тренерскому штабу не хватает этого баланса. Часто сталкиваемся с тем, что у команды после хороших промежутков наступает провал. Две-три игры футболисты эмоционально выхолощены, а потом это сказывается на концовке. Одна из главных задач приглашения Туре — привнести уверенность и сбалансированность в течение всего сезона. Второй момент — авторитет личности. В Грозном у нас своеобразная культура: молодые футболисты редко что воспринимают на веру. Очень много приходится объяснять целесообразность той или иной работы. Поэтому важно мнение человека, который через всё это прошёл и спокойно расскажет, почему у Пеллегрини или Гвардиолы было много работы без мяча, много тактической работы (не на поле). Плюс покажет это на личном примере, а также добавит тонких вещей — персонально, по позициям.

Третий момент — мы становимся более открытым клубом. Показываем, что у нас в Чечне развивается футбол. Это также помощь в переговорах с иностранными футболистами — личность Туре и тот фактор, что он говорит на четырёх языках. Если он приехал в Грозный, значит, не возникнет вопросов по жизнедеятельности и уровню безопасности у других футболистов», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.