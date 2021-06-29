Талалаев рассказал, какие позиции хочет усилить «Ахмат»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о трансферных планах клуба.

«Хотим усилить три позиции: крайний защитник, опорный полузащитник и нападающий. Последние две позиции — это иностранцы, а крайним защитником в силу лимита должен быть не легионер. Плюс хотим посмотреть наших ребят, которые были в аренде. Добиваемся того, чтобы они смогли прилететь, делаем визы. Посмотрим на них, может, сделаем выбор в пользу тех, кто уже есть. У нас Понсе вернулся из аренды, Михалак, и внимательно следим за Раванелли — может быть, сложится с ним.

Мохамед Конате? Знаю его давно, в моей системе всегда есть большой форвард. У нас немного не получилось с Алмаши, рассчитывали на большее, а он достаточно дорогой игрок. Поэтому взяли Мохамеда, прекрасно знаем его сильные и слабые стороны, знаем, как их использовать. Мне нравится и он, и Архипов — молодой парень, поднимали его ещё из дубля в «Тамбове». Если всё пойдет как нужно, Архипов может поспорить с бомбардирскими успехами Вовы Ильина, который у нас ушёл в «Краснодар».

Задача у нас одна, поставленная, когда наш штаб подписывал контракт — это еврокубки. Подписали контракт на три года, понятно, что случится, если мы к ним не приблизимся. В прошлом году от 30 очков, которые были раньше, пришли к 40. В этом году будет задача подобраться к 50, а какое место это будет, зависит не только от нас, но и от соперников. Мы приняли решение по Коновалову, сейчас мы на стадии обсуждения и подписания контракта. Есть несколько новичков, которых мы рассматриваем. Коновалов на 99% остаётся в клубе», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.