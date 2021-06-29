Талалаев: я лично приглашал Туре. С зимы доказывал, что он нам нужен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев признался, что приглашение известного экс-футболиста Яя Туре в тренерский штаб грозненской команды – это его личная инициатива.
«Туре приглашал лично я, если вы хотите спросить, кто его пригласил и кто определяет его функционал — я лично. Я с зимы доказывал необходимость его присутствия здесь, чтобы все успокоились вокруг, в стране, потому что мне тысяча человек задаёт вопрос «кто пригласил Яя Туре?». Я лично пригласил Яя Туре. Селюк сначала с ним поговорил, потом я с ним поговорил, потом мы согласовали, потом мы дали на рассмотрение руководителей. Руководители подтвердили и сначала спросили, для чего это, мы аргументировали. То же самое, что я вам рассказывал.
Селюк говорил, что тренеры бояться приглашать Туре из-за опасений, что он их подсидит? Бояться — это не слово для мужчины, по-моему. У меня есть опасения только за болезни близких и родных. А всё остальное для меня в жизни уже, наверное, мы прошли тот этап, когда можно чего-то бояться. В детстве гусей, когда они гогочут, можно бояться, что они ущипнут А сейчас уже поздно бояться, надо идти вперёд и добиваться», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
- 29 июня 2021
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