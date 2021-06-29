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«Крылья Советов» подтвердили продление контракта с Иваном Сергеевым

«Крылья Советов» подтвердили продление контракта с Иваном Сергеевым
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«Крылья Советов» в своём официальном «твиттере» подтвердили, что продлили контракт с нападающим Иваном Сергеевым. Как и сообщал «Чемпионат», новое соглашение рассчитано на три сезона.

Ранее стало известно, что переговоры с Сергеевым ведёт ЦСКА. Информацию подтвердил и агент 26-летнего футболиста. Впоследствии на новость отреагировали в «Крыльях Советов».

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

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