Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов

Сегодня, 29 июня, умер президент и основатель Детской футбольной лиги Виктор Горлов, сообщает пресс-служба РФС. На момент кончины футбольному деятелю было 69 лет, причина смерти — длительная болезнь.

«Виктор Николаевич стоял у истоков создания Детской футбольной лиги в 1993 году, всё это время был её президентом. Виктор Горлов являлся одним из основателей и организатором запуска фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД», ставшего крупнейшим футбольным турниром для детей в России. Через соревнования ДФЛ прошли сотни футболистов РПЛ и членов сборной России. Каждый год Детская футбольная лига проводит турниры для детей, способствующих их вовлечению в футбол», — сообщает официальный сайт РФС.