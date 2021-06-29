Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов
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Сегодня, 29 июня, умер президент и основатель Детской футбольной лиги Виктор Горлов, сообщает пресс-служба РФС. На момент кончины футбольному деятелю было 69 лет, причина смерти — длительная болезнь.
«Виктор Николаевич стоял у истоков создания Детской футбольной лиги в 1993 году, всё это время был её президентом. Виктор Горлов являлся одним из основателей и организатором запуска фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД», ставшего крупнейшим футбольным турниром для детей в России. Через соревнования ДФЛ прошли сотни футболистов РПЛ и членов сборной России. Каждый год Детская футбольная лига проводит турниры для детей, способствующих их вовлечению в футбол», — сообщает официальный сайт РФС.
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