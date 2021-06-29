«Сочи» объявил об уходе Набиуллина

Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин покинул клуб по истечении контракта.

«Эльмир Набиуллин покидает наш клуб. Контракт между футбольным клубом «Сочи» и 26-летним игроком обороны подошёл к концу. Футболист пополнил ряды «барсов» перед сезоном-2019/2020. За два года защитник принял участие в 36 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Спасибо за всё, Эльмир! Удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы сочинцев.

Набиуллин является воспитанником «Рубина». Защитник перешёл в «Зенит» в феврале 2018 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В июле 2019 года Набиуллин стал футболистом сочинского клуба.

В минувшем сезоне Набиуллин принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку.