Эдин Терзич покинул пост исполняющего обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии»

Исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич покинул свой пост, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.



При этом специалист продолжит работу в дортмундской «Боруссии» — он займёт пост технического директора клуба. Контракт Терзича со «шмелями» рассчитан до 2025 года.



Под руководством Терзича, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии» после увольнения Люсьена Фавра, «шмели» стали обладателями Кубка Германии. По итогам сезона-2020/2021 дортмундская «Боруссия» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Германии и получила право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что в услугах Терзича заинтересованы клубы английской Премьер-лиги.

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