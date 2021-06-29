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«Спартак» назвал стартовый состав на первый матч Руя Витории

«Спартак» назвал стартовый состав на первый матч Руя Витории
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Московский «Спартак» объявил стартовый состав на первый матч под руководством Руя Витории. Красно-белые в товарищеском матче сыграют с азербайджанским «Нефтчи».

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ещенко, Жиго, Кутепов, Айртон, Тимофеев, Хендрикс, Глушенков, Игнатов, Мирзов, Мелкадзе.

Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Рассказов, Воропаев, Литвинов, Денисов, Умяров, Мельников, Мозес, Роша, Бакаев, Ломовицкий.

Сегодня в 18:30 мск московская команда сыграет с «Нефтчи». Клуб из Баку впервые с 2013 года стал чемпионом Азербайджана и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

2 июля (18:30 мск) соперником «Спартака» станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля, (14:00 мск) красно-белые встретятся с «Шибеником» — шестой командой Хорватии по итогам прошедшего сезона.

Напомним, «Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. В 30 турах команда набрала 57 очков и уступила лишь «Зениту» (65).

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