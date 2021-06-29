Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинул свой пост

Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза страны. Контракт специалиста с организацией не будет продлён.
«Я решил не продолжать работу в качестве тренера национальной команды. Цель, к которой мы стремились, а именно попадание в четвертьфинал Евро-2020, не была достигнута. Когда мне предложили возглавить сборную, я осознавал, что это не только большая честь, но и огромное давление, которое будет оказываться на меня постоянно. Сейчас это давление только усилилось, и эта ситуация не кажется мне здоровой. Я хочу поблагодарить болельщиков и футболистов. Хочу также выразить благодарность руководству союза, которое сумело создать спортивную атмосферу в команде», — отметил де Бур.
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборная Нидерландов проиграла Чехии (0:2). Чешская команда в четвертьфинале турнира встретится с Данией.
- 29 июня 2021
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