«Уфа» сыграла вничью с «Вольфсбергом»
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«Уфа» провела второй товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Башкирская команда сыграла вничью с австрийским «Вольфсбергом». Матч завершился со счётом 0:0.
В предыдущем товарищеском матче уфимцы обыграли румынскую «Университатю» (2:0).
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Австрии «Вольсберг» занял пятое место, набрав 27 очков. «Уфа» в Российской-Премьер Лиге заняла 13-е место, на счету башкирской команды 25 очков.
Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила 3 декабря на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1. Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.
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