Англия — Германия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Германии на матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Магуайр, Триппьер, Райс, Сака, Стоунз, Филлипс, Стерлинг, Кейн.
Сборная Германии: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Кроос, Хаверц, Горецка, Мюллер, Вернер.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 29 июня 2021
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