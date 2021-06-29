Стало известно, когда Черчесов представит отчёт по выступлению сборной России на Евро-2020
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сообщил, когда наставник национальной команды Станислав Черчесов представит отчёт по выступлению сборной на чемпионате Европы — 2020.
«Заседание технического комитета пройдёт завтра, 30 июня, в удалённом формате. Начало — в 10:00», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, сборная России на Евро заняла последнее, четвёртое место в группе. Соперниками национальной команды России были сборные Бельгии, Дании и Финляндии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
19:15
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:42
-
18:28
-
18:24
-
18:09
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:47
-
17:35
-
17:35
-
17:18
-
17:16
-
17:02
-
16:50
-
16:37
-
16:19
-
16:10
-
16:01
-
15:59
-
15:56
-
15:56
-
15:53
-
15:50
-
15:46
-
15:44
-
15:34
-
15:32
-
15:24
-
15:18
-
15:07
-
15:00
Партнерский контент