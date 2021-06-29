Стало известно, когда Черчесов представит отчёт по выступлению сборной России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сообщил, когда наставник национальной команды Станислав Черчесов представит отчёт по выступлению сборной на чемпионате Европы — 2020.

«Заседание технического комитета пройдёт завтра, 30 июня, в удалённом формате. Начало — в 10:00», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, сборная России на Евро заняла последнее, четвёртое место в группе. Соперниками национальной команды России были сборные Бельгии, Дании и Финляндии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.