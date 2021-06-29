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Агент Роналду проведёт встречу с руководством «Ювентуса»

Агент Роналду проведёт встречу с руководством «Ювентуса»
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может уйти из туринского клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, агент футболиста Жорже Мендеш в ближайшее время проведёт встречу с руководством «Ювентуса», чтобы обсудить будущее своего клиента. Отмечается, что туринский клуб пока не получал официальных предложений по трансферу Роналду.

Напомним, у Роналду остался один год до истечения срока контракта с «Ювентусом». 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Португалец стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

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