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Вейналдум извинился перед болельщиками за вылет сборной Нидерландов с Евро

Вейналдум извинился перед болельщиками за вылет сборной Нидерландов с Евро
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Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум обратился к болельщикам после вылета национальной команды с Евро-2020.

«После времени, проведённого с командой, чтобы пережить это болезненное разочарование, хотел бы поблагодарить всех болельщиков за их фантастическую поддержку во время турнира и поздравить Чехию с выходом в следующий раунд.

Извиняюсь перед всеми болельщиками, что мы не достигли своей цели и вылетели из турнира таким образом. Будет непросто вернуться туда, где мы хотим быть, но мы должны очень быстро это осознать, а затем вложить всю нашу энергию в подготовку к чемпионату мира», — написал Вейналдум в «Твиттере».

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Чехии переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.

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