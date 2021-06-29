Гамула: сильнее ли Украина сборной России? А что, Франция слабее Швейцарии?

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула сравнил сборные России и Украины.



«Украинцам терять нечего на этом Евро. Они уже герои, сегодня могут разозлиться и пройти дальше. Из нашей группы и Бельгия, и Дания играют в плей-офф. Это же о чём-то говорит. Мы всё ругаем нашу сборную, но она тоже свои три очка набрала. Если бы больше повезло, то и с тремя очками прошли бы дальше.

Сильнее ли Украина нашей сборной? Надо подумать. А что, Франция слабее Швейцарии? Это футбол. Когда сыграют между собой, тогда и узнаем. У Украины больше футболистов играют в Европе. Но, несмотря на это, футболисты примерно одного класса», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 29 июня, сборная Швеции встретится с национальной командой Украины. Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.