Гамула: сильнее ли Украина сборной России? А что, Франция слабее Швейцарии?

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула сравнил сборные России и Украины.
«Украинцам терять нечего на этом Евро. Они уже герои, сегодня могут разозлиться и пройти дальше. Из нашей группы и Бельгия, и Дания играют в плей-офф. Это же о чём-то говорит. Мы всё ругаем нашу сборную, но она тоже свои три очка набрала. Если бы больше повезло, то и с тремя очками прошли бы дальше.
Сильнее ли Украина нашей сборной? Надо подумать. А что, Франция слабее Швейцарии? Это футбол. Когда сыграют между собой, тогда и узнаем. У Украины больше футболистов играют в Европе. Но, несмотря на это, футболисты примерно одного класса», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сегодня, 29 июня, сборная Швеции встретится с национальной командой Украины. Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 29 июня 2021
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