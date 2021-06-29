Налоговое управление Испании требует удержать из зарплаты Анчелотти € 1,4 млн

Налоговое управление Испании требует у руководства «Реала» удержать € 1,4 млн из зарплаты главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти, сообщает El Mundo.



По информации источника, это требование выдвинуто с целью погашения задолженности. Соответствующее распоряжение было направлено в «Реал». Напомним, Анчелотти обвиняется в совершении двух налоговых правонарушений в Испании в период с 2013 по 2015 год. Сообщается, что задолженность специалиста составляет € 1,39 млн. Ещё € 23,2 тыс. Анчелотти должен выплатить в качестве пени за просрочку платежа, а также явиться в суд 23 июля для дачи объяснений по нарушениям.

Напомним, Анчелотти перешёл в мадридский «Реал» из «Эвертона» 1 июня, а до этого тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. После ухода из «Королевского клуба» Карло также возглавлял «Баварию» и «Наполи».