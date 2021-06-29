Депутат Мосгордумы предложил Дюкову отправить игроков сборной России подметать улицы

Депутат Московской городской думы Магомет Яндиев написал письмо президенту РФС Александру Дюкову с предложением направить игроков сборной России на стажировку в коммунальное предприятие.

«С целью поддержки сборной России по футболу обратился сегодня к Российскому футбольному союзу с предложением направить её членов (футболистов сборной России, вылетевших с группового этапа Евро-2020) на полугодовую стажировку в один из ГБУ «Жилищник» города Москвы. Считаю, что, работая рука об руку с коммунальщиками, футболисты научатся чувствовать себя единым целым, не падая духом, преодолевать трудности и включать креатив на полную мощность.



Футболистам придётся мыть подъезды, поливать деревья, подметать улицы, и на этом поприще их ждёт жёсткий, требовательный спрос со стороны местных жителей. Суметь его выдержать, пройти это испытание не каждому дано, только настоящим чемпионам. Стажировка принесёт пользу не только футболистам, но и москвичам: 20-30 здоровых, тренированных мужиков никогда не лишние в коллективе: они могут убирать больше территорий, чем обычные мигранты», — написал Яндиев в «Инстаграме».