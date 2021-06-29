Стерлинг прокомментировал победу сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2020 с Германией
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Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с Германией (2:0) и выход в четвертьфинал турнира.
«Мы знали, что должны провести хороший матч с отличным соперником. Так мы и сделали. Это особенный момент для меня. После гола я попраздновал полсекунды и подумал: «Пусть не будет офсайда». Я действительно рад, что всё так сложилось.
Сборная Англии играла очень интенсивно, и не каждая команда способна с этим справиться. Райс и Филлипс были настоящими зверями. Теперь мы должны восстановиться и сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Стерлинга BBC.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция — Украина.
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