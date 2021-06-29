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Швеция — Украина: Зинченко открыл счёт

Швеция — Украина: Зинченко открыл счёт
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией.

На 27-й минуте Зинченко ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот после передачи Андрея Ярмоленко.

Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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