Гарри Кейн: звуки бушующего «Уэмбли» никто из игроков сборной Англии никогда не забудет

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу в матче 1/8 финала Евро-2020 с Германией (2:0).



«Это была потрясающая игра в замечательный день. Звуки бушующего «Уэмбли» никто из нас никогда не забудет. Это идеальный день. И в субботу нас ждёт ещё один большой день. Я был рад забить свой первый гол на турнире. Надеюсь, смогу забить ещё больше.



Любая команда будет смотреть на нас и знать, что мы опасны. Конечно, мы хотим забивать и при этом оставлять свои ворота в неприкосновенности. Нужно сделать это в субботу. Нельзя выключаться из игрового процесса. Мы хотим пройти весь путь на Евро, так что нужно продолжать в том же духе. Мы рады, что оправдали ожидания, но не можем останавливаться на достигнутом. Надеюсь, мы вернёмся на «Уэмбли» в полуфинале и финале Евро», — приводит слова Кейна BBC.

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