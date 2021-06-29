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Саутгейт: не могу ничего изменить для партнёров по сборной в 1996 году, но горжусь победой

Саутгейт: не могу ничего изменить для партнёров по сборной в 1996 году, но горжусь победой
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 1/8 финала Евро-2020 с Германией (2:0).

«Великолепный день. Мы смогли принести радость своим болельщикам. На «Уэмбли» была прекрасная атмосфера. Мы провели хороший матч. Думаю, сборная Англии заслужила победу. Стерлинг и Кейн вновь доказали, что люди были неправы. Рахим невероятно важен для сборной уже на протяжении трёх-четырёх лет. Он знает, что мы верим в него, и с самого начала турнира демонстрирует потрясающую игру. Для Гарри это был действительно важный момент. Центральному форварду всегда нужны голы.

Я очень доволен. Я посмотрел на экран на стадионе и увидел бывших партнёров по сборной, которые играли со мной в 1996 году. Не могу ничего изменить, так что тот матч с Германией всегда будет нашей болью. Но я горжусь победой, которую мы добыли сегодня», — приводит слова Саутгейта BT Sport.

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