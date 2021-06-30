Швеция — Украина: судья удалил шведского защитника после VAR

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку в матче с Украиной.

На 98-й минуте встречи Даниэльссон жёстко въехал в колено Артёма Беседина. Судья сначала показал Маркусу жёлтую карточку, однако после видеопросмотра рефери изменил решение на более суровое.

Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.