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Швеция — Украина: судья удалил шведского защитника после VAR

Швеция — Украина: судья удалил шведского защитника после VAR
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Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку в матче с Украиной.

На 98-й минуте встречи Даниэльссон жёстко въехал в колено Артёма Беседина. Судья сначала показал Маркусу жёлтую карточку, однако после видеопросмотра рефери изменил решение на более суровое.

Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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