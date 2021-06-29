24-летний Зинченко — самый молодой игрок сборной Украины, забивавший на Евро

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал самым молодым футболистом, забивавшим за украинскую команду на чемпионатах Европы, сообщает Opta.
Зинченко забил гол в ворота сборной Швеции в возрасте 24 года 196 дней.
Хавбек украинцев открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией. На 27-й минуте Зинченко ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот после передачи Андрея Ярмоленко.
Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 29 июня 2021
-
23:38
-
23:31
-
23:24
-
23:16
-
22:53
-
22:53
-
22:44
-
22:33
-
22:28
-
22:21
-
22:17
-
22:11
-
21:59
-
21:52
-
21:44
-
21:34
-
21:23
-
21:13
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:51
-
20:46
-
20:43
-
20:33
-
20:23
-
20:22
-
20:22
-
20:12
-
19:55
-
19:54
-
19:39
-
19:26
-
19:15
-
19:00