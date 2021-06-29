24-летний Зинченко — самый молодой игрок сборной Украины, забивавший на Евро

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал самым молодым футболистом, забивавшим за украинскую команду на чемпионатах Европы, сообщает Opta.

Зинченко забил гол в ворота сборной Швеции в возрасте 24 года 196 дней.

Хавбек украинцев открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией. На 27-й минуте Зинченко ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот после передачи Андрея Ярмоленко.



Встреча проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.