Хавбек сборной Швеции: из Крыма меня заставили бежать скорее русские, а не украинцы

Полузащитник «Гуанчжоу Сити» и сборной Швеции Густав Свенссон, ранее игравший за «Таврию», рассказал о побеге из Крыма в 2014 году.
«Я помню наш предпоследний вечер на Украине. Мы, как всегда, ужинали не дома. В ресторане играла украинская группа, а на доме через улицу сидел снайпер. После приказа о вторжении в Крым я решил: «Нужно немедленно уезжать».
Клуб организовал автобус, но нас останавливали российские военные. Они заходили в автобус с оружием, наставляли на всех фонарики и спрашивали: «Кто вы такие и почему собираетесь уехать?». Под прицелом автомата мы должны были показать им паспорт и попытаться объясниться.
Из Крыма меня заставили бежать скорее русские, а не украинцы. Так что у меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и о бывшем клубе», — приводит слова Свенссона GP.se.
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