Зеленский восторженно прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной команды в матче 1/8 финала Евро со Швецией (2:1 д.в.).

«Да-а-а-а, какая победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, сумасшедшее дополнительное время и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, респект — вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!» — написал Зеленский в своём «твиттере».

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1 (д.в.). Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счёт в матче. На 43-й минуте шведский хавбек Эмиль Форсберг завершил позиционную атаку ударом из-за штрафной, мяч после рикошета от защитника залетел в ворота. В дополнительное время защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку. В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.